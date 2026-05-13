■MLBドジャース 2ー6 ジャイアンツ（日本時間13日、ドジャー・スタジアム）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのジャイアンツに今季8度目の先発登板。7回1/3、93球を投げて、被安打6（3本塁打）、奪三振8、四死球0、失点5（自責点5）で、今季3度目の黒星を喫した。試合後、山本は「何とか最後しっかり抑えたら、また試合展開も変わったと思います