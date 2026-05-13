習主席との2日間の首脳会談も予定されているトランプ大統領の中国訪問について、FNNワシントン支局の千田淳一支局長に中国・北京から伝えてもらいます。「トランプ大統領、訪中の狙いは」、そして「台湾問題で駆け引きも」の2つのポイントについて聞いていきます。山崎夕貴キャスター：まずは1つ目のポイントです。首脳会談ではさまざまな議題を協議するということですが、トランプ大統領の最大の狙いはどこにあるんでしょうか。FN