【当社の許諾なく行われるゲームソフトの複製・配布について】 5月13日 公開 レベルファイブは5月13日、公式ページ上で「当社の許諾なく行われるゲームソフトの複製・配布について」を公開した。 内容としては一部のオンラインコミュニティにおいてレベルファイブのソフトが無断で複製および配布されていることを受けたもので、これらを控えるよう呼びかけている。ゲӦ