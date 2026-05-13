◆ファーム・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（１３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍はＤｅＮＡに２―４で敗れ、首位から陥落した。先発の育成３年目・園田純規投手が５回１／３を９安打２失点（自責１）。２番手・山田龍聖投手が２者連続三振を奪う好救援を見せた。３番手・北浦竜次投手が１回３安打１失点で１敗目。打線はドラフト６位・藤井健翔内野手（浦和学院）と浅野翔吾外野手が２安打１打点。ドラフト５位・