マウスコンピューターは5月13日、同社Web直販サイトにて、PC製品を特価販売する「初夏のパソコンセール」を開始したと発表した。モデルによっては、最大で70,000円の値引きがあるという。2026年6月3日AM10時59分までの期間限定。マウスコンピューター「初夏のパソコンセール」期間限定のPC特価セール。セール対象モデルのラインナップなど最新状況は、こちらのリンク先の同社特設ページで確認いただきたい。セール品の例を以下で紹