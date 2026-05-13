鹿児島県内のレギュラーガソリンの平均価格は1リットルあたり177.2円で4週間ぶりに値下がりしました。 きょう13日発表された県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、おととい11日時点で1リットルあたり177.2円でした。 ゴールデンウイーク前の先月27日と比べると0.4円下がり、4週間ぶりの値下がりです。 石油情報センターは、需要の高まる連休に向けた価格を引き下げる動きが影響したとみ