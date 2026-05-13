被害が百数十件に上っている空き家窃盗事件の裁判です。 犯行グループ9人のうちリーダーとみられる男に対し、鹿児島地方裁判所はきょう13日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、鹿児島市の会社員・上野陸被告(21)です。 判決によりますと、上野被告は去年11月、枕崎市の空き家に侵入し、現金3万6500円を盗むなどしたものです。 「常習的で手慣れており、悪質」 中市達也裁