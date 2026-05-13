面識のある女子児童の首を手で絞めつける暴行を加えたとして、38歳の男が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、本籍・宮崎市で住所不定の建設業・小玉悠太郎容疑者(38)です。 霧島警察署によりますと、小玉容疑者は先月5日の午前2時ごろから午前5時半ごろまでの間に、鹿児島県内の屋内で面識のある10歳未満の女子児童の首を手で絞めつける暴行を加えた疑いがもたれています。 女子児童の母親の首を絞め殺害しようとし