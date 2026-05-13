パッションフルーツの産地・大崎町できょう13日、収穫祭がありました。 爽やかな香りで甘酸っぱいパッションフルーツ。 13日、大崎町の農園で生産農家らおよそ20人が参加し、収穫祭が開かれました。 鹿児島県は、パッションフルーツの生産量が全国1位で、シェアは6割を超えています。首都圏を中心に人気が高まっているといいます。 JAそお鹿児島の管内では18戸の農家がパッションフルーツを栽培し