連休明けは、大人だけでなく子どもも疲れがたまりやすいタイミング。元気がない様子を見ると、ついあれこれ聞きたくなってしまうこともあります。でも実は、声のかけ方ひとつで、相手の負担になることも。精神科医・浅井逸郎先生に、寄り添い方のポイントを教えていただきました。決断を求めない✕「夕食は何が食べたい？」✕「いっそ会社（学校）を辞めたほうがいいんじゃない？」〇「今日はハンバーグでいい？」〇「