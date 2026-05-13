１３日の東京株式市場は朝方こそ日経平均は軟調なスタートとなったが、その後は大きく切り返し今月７日につけた史上最高値を更新した。また、ＴＯＰＩＸも２月２７日につけた最高値に肉薄している。 大引けの日経平均株価は前営業日比５２９円５４銭高の６万３２７２円１１銭と続伸。プライム市場の売買高概算は２８億１８７万株、売買代金概算は１０兆４９０９億円。値上がり銘柄数は９２７、対して値下がり銘柄数は