メインシナリオ・・このところの上昇で短期のトレンドは上向きとなっている。12日に4月16日以来の高値水準となる1.3725カナダドル（以後、単位省略）まで一時上昇しており、3月31日の高値1.3967から1日の安値1.3550までの下げに対する半値戻しの1.3759を上抜けば、61.8％戻しの1.3808や一目均衡表の雲の上限1.3821を試す可能性がある。雲の上限の1.3821も上抜くようなら、4月13日の高値1.3878が上値の目標になる。 サブシナリ