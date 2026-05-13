メインシナリオ…陽線引けする日が多く、戻り歩調で推移している。21日線を回復してきており、上値を追う展開が継続するとみられる。その場合は、4月23日の高値94.33が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、2月9日の高値94.98、95円の節目、2024年7月17日の高値96.40などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、5月11日の安値92.92、一目均衡表の雲の上限の92.83、雲の下限の92.02、4月30日の安値91.3