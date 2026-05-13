メインシナリオ…買い優勢、158円突破が目先の焦点。6日に157円台後半から155円台前半に急落したが、157円後半に戻ってきた。5日線は上昇に転じ、目先、買いが優勢となりそうだ。ポイントは、158円の攻防になる。158円台乗せとなれば、21日線がある158.30や節目の159.00が視野に入る。159円台に乗せると、ボリンジャーバンド(θ＝21）の＋1σがある159.51や節目の160.00がターゲットになる。 サブシナリオ･･･下落と