ユーロが軟調、仏ＣＰＩの落ち着きが影響も＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ユーロ相場が総じて軟調。この日発表された４月フランス消費者物価指数・確報値は前年比+2.２％、前月比+1.0％と予想および速報値と一致しており、特段の上方改定はなかった。昨日の米消費者物価指数の前年比+3.8％への上振れとは対照的に中銀目標付近で落ち着いている。ユーロドルに下押し圧力がかかりやすい結果だったようだ。