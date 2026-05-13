ヤクルトのホセ・オスナが4月16日のDeNA戦で川上拓斗審判、同25日の中日戦で石伊雄太捕手を相次いでバットで負傷させ、フォロースルーの危険さがクローズアップされている。この問題は今に始まったものではなく、過去にもフルスイングした際のフォロースルーが大きい打者が捕手を負傷させる事故は何度も起きている。【久保田龍雄／ライター】【写真】ホセ・オスナ選手のフォロースルーで負傷した川上拓斗球審が母校の生徒に送っ