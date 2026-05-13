◇MLB ジャイアンツ6-2ドジャース(13日、ドジャー・スタジアム)ジャイアンツとの4連戦、第2戦に臨み連敗を喫したドジャース。指揮官のデーブ・ロバーツ監督が試合後にチームの不調について言及しました。この日、ドジャースは山本由伸投手が先発。1点のリードを守り切れず7回途中5失点で降板しました。ロバーツ監督はその山本投手について、「今夜は由伸が6回、そして7回にかけて少しスタミナ切れのように見えたんだ」と語りました