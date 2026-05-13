俳優・本木雅弘（60）＆エッセイスト・内田也哉子夫妻の長男で、モデルのUTA（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。動画配信サービス「Netflix」の新作『ガス人間』（7月2日より世界独占配信）にて、タイトルロールとなる《ガス人間》をUTAが演じることが発表され、存在感ある姿に反響が集まっている。【動画】「スケールデカすぎ」UTA“俳優デビュー作”『ガス人間』のティザー予告UTAは「祝 情報解禁『ガス人間』!! @n