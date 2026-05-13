「ヤクルト−阪神」（１３日、神宮球場）今年３月のＷＢＣまで日本代表の監督を務めた井端弘和氏（５１）が神宮球場を訪問し、阪神からＷＢＣに出場した佐藤輝、森下、坂本の３選手にそれぞれ挨拶し、数分間談笑した。井端氏は自身の意向で、ＷＢＣに選手を送り出してくれた１２球団、監督に感謝を伝えるために回っている。ヤクルトの池山監督、阪神の藤川監督にもそれぞれクラブハウスを訪問して感謝を伝えたといい、この日