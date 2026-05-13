13日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（382回債、表面利率2.4％）の利回りが上昇し、一時2.600％を付けた。日本相互証券によると、1997年6月以来、約29年ぶりの高水準となった。終値利回りは前日より0.045％高い2.585％で、終値では日本相互証券の記録が残る98年12月以降で最高を更新した。中東情勢で不透明な状況が続く中、米原油先物価格の上昇により、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退。米長期