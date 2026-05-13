福岡県の母子生活支援施設で3月、幼い姉妹が倒れた状態で見つかり死亡した事件で、福岡県警は13日、次女（3）を殺害したとして、殺人の疑いで母親の水沼南帆子容疑者（30）を再逮捕した。再逮捕容疑は3月10日未明ごろ、施設の居室内で次女三華ちゃんの首を電気コードで絞めた上、首や腹を刃物で切りつけ、殺害した疑い。捜査関係者によると、就寝中に首を絞めたとみられる。県警は4月22日、長女二彩ちゃん（4）への殺人容疑