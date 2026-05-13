モデルの岩堀せり（48）が13日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。岩堀は「髪を20cmくらい？切ってもらった」と書き出し、カット前後の写真をアップ。「染めてる途中にコインパーキングのメーターへ向かったり戻ったら席に抹茶ポッキー置いてあって感動したり」とつづった。この投稿を受け、親交のあるモデルの佐田真由美が「マブイ」とコメント。また他に「綺麗過ぎます」「セリちゃん夏女って感じで