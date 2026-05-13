ロッテは７月１９、２０日のソフトバンク戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）を対象に、「ＢＬＡＣＫＳＵＭＭＥＲユニホーム」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着１万５０００枚販売すると１３日、発表した。対象ユニホームは、７月１９日が「ＢＬＡＣＫＳＵＭＭＥＲユニホームＴＨＥＣＩＲＣＬＥＥｄｉｔｉｏｎ」、７月２０日が「ＢＬＡＣＫＳＵＭＭＥＲユニホームＦＵＴＵＲＥＥｄｉｔｉｏｎ」