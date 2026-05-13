お笑い芸人の小籔千豊（52）が13日、都内で大塚澪（れい、29）の初の著書「ゾンビメンタルどんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法」発売イベントに出席し、「ダメ出し」についての持論を展開した。自身が座長を務めていたころに、吉本新喜劇に入ってきた大塚の初の著書イベントに同席。大塚がまだ20歳か21歳だったころに音大を中退し、「エロオペラ」と称してオペラを歌いながら亀甲縛りしていくネタを披露すると、小籔がす