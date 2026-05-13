【第32話】 5月13日公開 第32話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月13日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第32話を竹コミ！で無料公開した。 月の天子を救出するため、ヴィーチェの街を離れ旅にでるリリーたち。道中でのある夜、スピノーサはリリーにある願いを託す。 なお、竹コミ！では最新話となる第33話