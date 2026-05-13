5月13日、Wリーグに所属する広島イーグレッツは上長美菜が山梨クィーンビーズから加入することを発表した。 広島県出身の上長は30歳で168センチのシューティングガード。広島皆実高校から大阪体育大学に進学し、アイシンウィングスと山梨で高いシュート力を武器に活躍した。 昨シーズンのレギュラーシーズンは23試合に出場し、平均4.74得点1.3アシスト