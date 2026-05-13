日本マイクロニクスがこの日の取引終了後に、２６年１２月期上期業績予想について、売上高を４３９億円から４５７億円（前年同期比３８．０％増）へ、営業利益を１２３億円から１２９億円（同７０．４％増）へ、純利益を８２億円から９２億円（同９２．７％増）へ上方修正した。 主にメモリー向けプローブカードの生産能力拡大により、ＤＲＡＭ向け製品が好調に推移していることが要因としている。また、