レゾナック・ホールディングスがこの日の取引終了後に、２６年１２月期上期業績予想について、売上高を６１５０億円から６６００億円（前年同期比２．８％増）へ、営業利益を３５０億円から５７０億円（同７４．８％増）へ、純利益を２００億円から３８０億円（同９３．３％増）へ上方修正した。 主に半導体・電子材料における先端半導体用途の販売数量が増加していることが売上高・利益を押し上げる。なお、２６年１