信じられないようなミスでアルナスルのリーグ制覇は次戦以降に持ち越しとなった。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドも呆然とするしかなかった。勝ち点82で首位に立つアルナスルと勝ち点5差で追う2位のアルヒラルによる直接対決。アルナスルは、この試合に勝利すればリーグ優勝が決まる一戦だった。前半37分に先制したアルナスルはリードを奪ったまま、試合終盤を迎える。8分と表示された後半アディショナルタイム