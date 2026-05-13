オリンピック公式Instagramは5月13日に投稿を更新し、フィギュアスケート女子の坂本花織（26）が結婚を発表したことを紹介した。坂本は同日に地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席し、指導者転身への思いを語ったあと、会見の最後に5月5日に一般男性と入籍したことをサプライズで報告した。 【画像】「結婚発表か…」りくりゅう木原龍一、“フライング号泣”の衝撃三浦璃来の引退会見フォローに注目 公開さ