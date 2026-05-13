さっと煮るだけでOKの超簡単汁もの【画像で見る】やっぱりご飯に合う定番汁物「ちくわとわかめのみそ汁」下処理や加熱をしなくてもすぐに使えて、魚のたんぱく質がとれる便利なちくわ。汁物に使えばちくわのうまみが染み出て、深みのある味わいに！今回はちくわを使った、ほっとするみそ汁のレシピのご紹介です。＊＊＊■ちくわとわかめのみそ汁 さっと煮るだけでOKの超簡単汁もの「ちくわとわかめのみそ汁」【材料】(2人分)・