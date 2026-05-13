【写真＆動画】目黒蓮ら『SAKAMOTO DAYS』見どころ紹介／レッドカーペットイベントの様子／オフショット 他 映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）ら出演者が登場する動画が公開された。動画では、それぞれが作品の見どころを紹介している。 ■目黒蓮、長髪×ストライプスーツ姿で登場 目黒は、前髪を少し残したハーフアップヘア。毛先にかけて自然な動きのある、アンニュイなヘ