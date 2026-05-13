昭和鉄工 [福証] が5月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比17.1％増の15.7億円に伸びたが、27年3月期は前期比9.6％減の14.2億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比72.2％増の5.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.9％→12.0％に大幅改善した。 株探ニュース