宮入バルブ製作所 [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比37.0％増の1億円に拡大し、27年3月期も前期比20.0％増の1億2000万円に伸びる見通しとなった。3期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比0.000％の200万円となり、売上営業利益率は前年同期の0.3％→0.3％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース