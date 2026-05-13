テクノフレックス [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比71.7％増の18億円に拡大し、1-6月期(上期)計画の29億円に対する進捗率は62.2％に達し、5年平均の56.0％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の16.3％→22.7％に大幅上昇した。 株探ニュース