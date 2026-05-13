オールアバウト [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は1億1000万円の赤字(前の期は1000万円の黒字)に転落したが、従来予想の1億円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。27年3月期は1000万円の黒字にＶ字回復する見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を1円実施するとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期