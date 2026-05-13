センコーグループホールディングス [東証Ｐ] が5月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.4％増の352億円になり、27年3月期も前期比11.5％増の393億円に伸びを見込み、16期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。24期連続増収、18期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比6円増の56円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連