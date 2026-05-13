幼児活動研究会 [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比14.4％増の14.1億円になり、27年3月期は前期比0.8％増の14.3億円とほぼ横ばい見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を24円→26円(前の期は24円)に増額し、今期も26円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比13.3％減の3.4億円に減り、売上営業利