ウェッズ [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.9％減の19.6億円になり、27年3月期も前期比7.2％減の18.2億円に減る見通しとなった。4期連続減益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円減の22円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比40.1％減の1億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.2％→1.8％に悪化し