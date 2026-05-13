新家工業 [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比21.0％増の23億円になり、27年3月期も前期比8.4％増の25億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を300円→320円(前の期は300円)に増額し、今期は150円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は6.3％減配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.4倍の5.4億