広島市西区の住宅で火事があり、現在消火活動が続いています。今のところ、けが人はいないということです。こちらは、消火活動が続く火事現場の現在の様子ですが、白い煙があがっています。火事があったのは、広島市西区己斐上です。消防と警察によると午後2時半ごろ、「家の近くの屋外のごみが燃えている。建物に燃え移りそう」と通報がありました。その後「家が燃えている」との通報も近所の人から相次ぎ、消防車15台・ヘ