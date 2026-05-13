NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。ソフトバンクは5選手を入れ替えました。1軍登録されたのは、山本祐大選手、藤原大翔投手、大江竜聖投手の3選手。山本選手は前日DeNAからトレードで加入が決まり、即1軍登録となりました。藤原投手、大江投手はともに今季初昇格。20歳の藤原投手は西武戦でプロ初先発となります。登録抹消となったのは、松本晴投手と渡邉陸選手の2選手。松本投手は前日の西武戦で先発し、6回2失点も黒星を喫し