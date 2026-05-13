13日午後、近畿各地で急な雷雨が発生しています。 【写真を見る】近畿各地でゲリラ雷雨京都や神戸で激しい大粒の雨…Xでも「雹（ひょう）がやばい」など投稿相次ぐ14日（木）昼前から夜遅くにかけて局地的に雷雲が発達か 午後1時半ごろに撮影された京都・中京区の様子を見ると… 激しく降る大粒の雨で地面が霞んで見えます。 また、神戸市内の定点カメラでは午後2時すぎ、大きな水しぶきをあげながら道路を走るトラ