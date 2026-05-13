NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。中日は伊藤茉央投手と石川昂弥選手を登録し、福永裕基選手を抹消しました。リリーフ右腕・伊藤投手が今季初昇格。楽天から移籍した昨季は12試合に登板し、防御率0.79をマーク。ファームで開幕を迎えた今季は、ここまで12登板で1勝0敗、防御率4.05の成績でしたが、直近4試合は無失点投球を続けていました。2019年ドラフト1位で入団した高卒7年目の石川選手が再昇格。今季開幕1軍スタートも、