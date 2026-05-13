愛知県地盤の銀行持ち株会社「あいちフィナンシャルグループ」（ＦＧ、名古屋市）と、三重県地盤の「三十三ＦＧ」（三重県四日市市）は１３日、２０２７年４月１日をめどに経営統合することで基本合意したと発表した。両社が同日の取締役会で決議し、基本合意書を締結した。連結総資産は単純合算で１１兆円を超え、東海地域で有数の地方銀行グループが誕生する。統合は両ＦＧを吸収合併して新たな持ち株会社を設立する。傘下の