「ソフトバンク−西武」（１３日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは前日発表のトレードで獲得した山本祐大捕手を出場選手登録したのをはじめ、５人の入れ替えを行った。出場選手登録されたのは山本に加えて、この日１軍デビューを先発で飾る藤原大翔投手、中継ぎ強化で今季初昇格の大江竜聖投手の３人。抹消は前日に先発して２敗目を喫した松本晴投手と渡邉陸捕手。山本祐はこの日入団会見を行ったばかりだが、試合前