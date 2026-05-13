お笑いタレント土田晃之（53）が13日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。カルビーが中東情勢悪化によるナフサの調達不安定化を受け、スナック菓子「ポテトチップス」などのうち主力14商品の包装を、5月下旬から順次、白と黒の2色にすると発表したことについてコメントした。土田は「長期的にみて、全部白黒だと困るけど、長くないとするならめちゃくちゃいいと思う」