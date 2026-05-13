お笑いコンビ・エルフが12日、横浜DeNAベイスターズ対中日ドラゴンズ3連戦で銘打たれた『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』のセレモニアルピッチに登場。ギャル魂全開の投球を見せて会場を盛り上げた。【写真】ギャル軍団と一緒にパラパラも披露を披露したエルフ『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』は、ギャルマインドをベイスターズ流にアップデートし、ファンと共にポジ