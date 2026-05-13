◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン昨年のオークスを制し、今年の始動戦、阪神牝馬Ｓ２着だったカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が、Ｇ１・２勝目へ坂路を５６秒０―１２秒１。管理する友道康夫調教師は１３、１４年にヴィルシーナで当レースを連覇。藤原英昭調教師と並ぶ、当レース最多の３勝目を目指す。栗東