岐阜市の岐阜城北高校で13日、警察官らが自転車で登校する生徒らにヘルメットの着用を呼びかけました。警察官：「ヘルメットも着用すると、すごく安全性が高まるので」岐阜城北高校では全校生徒のおよそ8割が自転車通学をしていて、警察官や生徒会の生徒らが、ヘルメットの着用や安全運転を呼びかけました。岐阜城北高校の3年生：「自転車を運転する時に、何に気を付けなくてはいけないかを再確認できて、とても良かったと思い